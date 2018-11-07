Göçmenlere yardım ettikleri için yargılanıyorlar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınmacılara kapılarını açan ve evlerinde kalacak yer sağlayan 12 kişi "insan kaçakçılığı ve suç örgütlerine destek olmak" suçlaması ile hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamaların odağında iki gazeteci, bir sosyal danışman ve sığınmacıların toplu halde bulunduğu parklarda gönüllü çalışan kişiler bulunuyor.

euronews'ün haberine göre, Belçika'da kaçak olarak kalan bir sığınmacıya kapılarını açan bir kişi 11 ay önce gözaltına alındı. Gerekçe olarak sığınmacıya yemek vermek ve kalacak yer sağlamak gösterildi. Birçok sığınmacı amaçlarının İngiltere'ye geçmek olduğunu ifade ediyor.

Dava cuma gününe kadar devam edecek. Yardımsever kişilerin avukatları ise olayı anlamakta zorlandıklarını, sadece savaşlardan kaçan insanlara yardımcı olunmaya çalışıldığını belirtiyor.

Belçika'nın mülteci ve göçten sorumlu Bakanı Theo Francken sığınmacılara yönelik sert politikaları ile tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda Belçika'da kaçak bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışan yaklaşık 200 suçlu ülkelerine geri gönderildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net