Göçmenleri çadırlardan kurtarıp cezaevine koydular

Litvanya, ülkenin güneybatısında yer alan en büyük cezaevini göçmen ağırlama merkezine çevirdi. Daha önce burada kalan mahkum ve tutuklular, ülkenin diğer bölgelerindeki cezaevlerine dağıtıldı.

Litvanya yetkililerinin eylül ayında aldığı karar uyarınca Kybartai Alien Kayıt Merkezi, bundan böyle 700 göçmene ev sahipliği yapacak.

Göçmenler ve azınlıklarla ilgili çalışmalarıyla bilinen uluslararası sivil toplum kuruluşu Caritas’ın Litvanya şubesi yöneticiliğini yapan Arunas Kucikas, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Göçmenleri cezaevine koymak fikri kulağa hoş gelmiyor. Ancak, Litvanya’da bunun için alt yapı ve çok sayıda göçmeni ağırlamak için imkan olmadığı göz önüne alındığında aslında oldukça iyi bir gelişme” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Göçmenlerin dana önce çadırlarda kaldığını hatırlatan Kucikas, Kybartai cezaevinin oldukça iyi imkanlarla sahip olduğunu, göçmen merkezine çevrilen, bu yerin iyi derece ısıtıldığı, sürekli sıcak yemek dağıtıldığı, fiziksel aktivitelere izin verildiği ve fazla kalabalık olmadığı için burada kalanların fazla sıkıntı çekmeyeceği görüşünü söyledi.

Belarus'tan 4 bin 200 kişi yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptı

Litvanya hükümeti, son dönemde Belarus’tan sınırı yasa dışı bir şekilde geçen ve sayıları 4 bin 200 civarında olan göçmenleri barındırmak için çare arıyor ve bu konuda sürekli AB'nin desteğini istiyor.

Litvanya, çoğu Iraklı göçmenlerin “AB’de istikrarı bozmak” için sınırı geçmesini teşvik ettiği gerekçesiyle Belarus yönetimini suçluyor.

Litvanya ile birlikte aynı konuda sıkıntılar çeken Polonya ve Letonya, sınırlarına gelen göçmenlere yönelik “geri itme” politikasına son dönemde yasal olarak onay verdi.

Litvanya sınır muhafızları, sadece Ağustos ayında 2 binin üzerinde göçmene yönelik “geri itme” uyguladıklarını duyurdu.

Kaynak: Euronews