"Göçmenlik merkezine yönelik saldırının arkasında aşırı sağcı bir motivasyon var"

İngiliz terörle mücadele ekipleri, toplanan kanıtlara değinerek, göçmenlik merkezine molotofkokteyli atılmasının "terörist ideoloji" tarafından motive edildiğini söyledi.

Emniyet yetkilileri, "önemli tanıklarla" görüşüldüğünü ve bazı önemli ögeler bulunduğunu aktardı.

İsmi belirtilmeyen emniyet yetkilisi, "Bu delillerin incelenmesiyle elde edilen bulgular, saldırının arkasında aşırı sağcı bir motivasyonun olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Göçmenlik merkezine molotofkokteyli atan kişi intihar etmişti

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover kentindeki yeni göçmenlik sınır kuvvetleri merkezine 30 Ekim'de molotofkokteyli atan kişi, daha sonra intihar etmişti.

Bölgeye gönderilen İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin müdahalesiyle havai fişek ve molotofkokteyli nedeniyle çıkan yangın söndürülmüştü.