Görevden uzaklaştırıldı, cumhurbaşkanını suçladı

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maia Sandu, geçen salı bir yolsuzluk davasında gözaltına alınan Başsavcı Alexandru Stoianoglo'yu görevden uzaklaştırdı.

Sandu, cumhurbaşkanlığını geçen yıl yolsuzlukla mücadele vaadiyle kazanmış, hükümete, adalet sistemine ve başsavcılığa karşı "temiz eller" operasyonu başlatmıştı.

Muhalefet partilerinin desteklediği isimlerden olan Stoianoglo, 2019'da Sandu'nun Rusya yanlısı selefi Igor Dodon'un başkanlığı sırasında atanmıştı.

Evinde de polis tarafından arama yapılan eski başsavcının gözaltına alınmasına neden olarak ise "suç grupları lehine" görevi kötüye kullanma gösterildi.

Bu iddiaları reddeden Stoianoglo ise, "Bu, Başkan Maia Sandu'nun benimle hesaplaşmasıdır" dedi.

"Yasalara uygun şekilde" çalıştığını ileri süren Stoianogolo, Sandu hükümetini kendisine istifa etmesi için "baskı yapmakla" suçluyor.

Adalet Bakanı Serdgiu Litvinenco salı günü Stoianoglo'yu "on yıllardır Moldova'yı soyan büyük yozlaşmış yetkililerin ve hırsızların elinde kukla" olmakla itham etti.

Avrupa Birliği üyesi Romanya ile sınır komşusu olan 3,5 milyonluk küçük bir ülke olan Moldova, son yıllarda bankacılık sisteminden 1 milyar doların kaybolması da dahil olmak üzere istikrarsızlık ve yolsuzluk skandallarıyla boğuşuyor.

Kaynak: Euronews