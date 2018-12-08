Gösteriler başlamadan 32 kişi gözaltına alındı

Fransa bugün Sarı Yelekliler'in ülke genelinde düzenleyeceği gösteriler için kırmızı alarm verdi. Güvenliğin üst düzeyde olduğu ülkede, protestolar öncesi 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da protestolar öncesinde, başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan Zafer Takı Anıtı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Şiddet önlemi için kepenkler kapandı

Muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkent Paris'te mağazalar kepenk indirecek, müzeler açılmayacak ve ünlü Eyfel Kulesi ile Zafer Takı ziyarete kapatılacak. Gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağı açıklandı.

İş yerlerinin kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması, dışarıda sandalye ve masa bırakılmaması uyarısı yapıldı.Polis ayrıca Paris'teki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bırakmamalarını talep etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net