Gösteriler Fransa ekonomisini vurdu

Le Maire, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, 17 Kasım'da başlayan gösterilerin Fransa ekonomisinin yılın son 3 ayındaki büyümesine 0,1 puanlık olumsuz etki yaratmasını beklediklerini dile getirdi.

Bu arada, cumartesi günü düzenlenen gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerine ziyaretçi sayılarının yüzde 17 düştüğü ifade edildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, "sarı yelekliler"in geçen cumartesi düzenlenen gösterilerinde 136 bin kişi yer aldı. Gösterilerde çıkan olaylarda 2 binden fazla kişi karakollara götürülmüş, bin 700'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yelekliler", hükümetin iptal çağrılarına ve akaryakıt zamlarının gelecek yıl için kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına rağmen, başta Paris olmak üzere ülke çapında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin siyasi ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla geçen cumartesi sokaklara dökülmüştü.

Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, "Macron istifa" sloganları atmış, polisle zaman zaman gergin anlar yaşamıştı. Göstericiler, öğle saatlerinde güvenlik görevlilerinin itidal çağrılarına rağmen civardaki caddelere girerek ara sokaklarda polise taş ve şişe fırlatmış, çok sayıda aracı ateşe vermişti.

Polisle "sarı yelekliler"in zaman zaman gergin anlar yaşadığı caddelere, tansiyonun yükselmesiyle takviye zırhlı polis araçları sevk edilmişti. Republique ve Opera gibi farklı noktalarda da eylem yapan göstericiler, birçok mağazayı yağmalamış ve çevreye zarar vermişti.

Ülkede birçok kentte gösteriler nedeniyle çok sayıda cadde trafiğe kapatılmıştı. Protestolar nedeniyle Paris'te hayat durmuştu.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA