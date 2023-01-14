Greta Thunberg Almanya'da ortaya çıktı

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Lützerath'a gelerek linyit madenlerini genişletmek isteyen enerji şirketini protesto amacıyla ormanda kalan iklim aktivistlerine destek verdi.

20 yaşındaki Thunberg, Yeşiller Partili politikacı Luisa Neubauer ile birlikte "linyit köyü" olarak bilinen bölgeye gelerek doğaya zarar vereceği gerekçesiyle RWE enerji şirketinin maden olacağının genişletilmesine karşı çıkan çevrecilerle görüştü.

Cumartesi günü bölgede yapılacak iklim gösterisine katılmak için gelen ve aktivistleri ziyaret eden Thunberg, çevrecilerin tahliyeleri esnasında göstericilere sert davranmakla eleştirilen polisin tavrına tepki gösterdi.

Thunberg, burada yaptığı açıklamada, "Buraya gelerek halkın gücünün neye benzediğini, demokrasinin neye benzediğini göstermek istedik" dedi.

Yaklaşık yarım saat göstericilerle görüşen Thunberg ardından elektrikli bir otomobile binerek bölgeden ayrıldı.

Lützerath'ta cumartesi linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen çevrecilere destek amacıyla bir gösteri düzenleneceği duyuruldu.

Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak

Almanya hükûmeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi. Hükûmet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

Kaynak: Euronews