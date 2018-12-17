Gümülcine’de Türk öğrenciler boykot kararı aldı

Gümülcine Medrese-i Hayriye okulu öğrencileri, Yunan devletinin Türkçe ve din derslerini azaltma kararından dönmemesi nedeniyle demokratik haklarını kullanarak ikinci kez boykot kararı aldı ve okulun kapısına süresiz kilit vurdu.

İLK TEPKİ 25 KASIM TARİHİNDE

Medrese-i Hayriye öğrencileri, Yunan devletinin Türkçe ve din derslerinde kısıtlama kararı almasına ilk tepkiyi 25 Kasım 2018 tarihinde göstermiş, alınan kararın doğru olmadığını, kararın iptali için iki gün derslere girmeyerek boykot yapmışlardı.

Bu boykotta öğrencileri Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti, okulda Türkçe ve din derslerinde eğitim veren öğretmenler ve veliler de destek vermişti.

İki günlük boykotla ilgili öğrenciler ve encümen heyeti isteklerini Yunanistan Eğitim Bakanlığına yazılı olarak göndermişti. İki haftalık bekleyişin ardından bakanlıktan isteklere karşı hiç bir olumlu yanıt gelmemesi sonucunda okulda ikinci boykot sürecinin başladığı bildirildi.

Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencileri, bugün 16 Aralık 2018 Pazar itibariyle ikinci kez derslere girmeme yönünde karar alarak süresiz boykota başladılar.

Süresiz boykot kararı hakkında Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti Başkanı Hasan Molla ve velilerin temsilcisi Selahattin Kesit, yaptıkları açıklamalarda öğrencilerin almış oldukları süresiz boykot kararını desteklediklerini ve onların yanlarında olduklarını ifade ettiler.

Gümülcine’de yaşayan Türklerin başta eğitim olmak üzere ciddi sorunlarla karşılaştıkları bildiriliyor.

Daha önce iki günlük boykot kararının ardından Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti ve Medrese-i Hayriye Öğrenci Temsilciler Eğitim Bakanlığına gönderdikleri resmi yazılarda aşağıdaki talepleri dile getirmişlerdi;

Okul velileri tarafından 25 Aralık 2018 tarihinde yapılan basın açıklaması;

Gümülcine Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti ve Öğrenci Velileri olarak ders programı ile ilgili istek ve önerilerimizi yazılı olarak başta Başbakan, Eğitim ve Din İşleri bakanı, Bölge Eğitim Müdürü ve Azınlık Milletvekillerine yazılı olarak ilettik.

Son çıkan ders programın 16/11/2018 tarihinde resmi olarak okula tebliği ve Bölge Eğitim Müdürünün 19/11/2018 tarihli konuya ilişkin basın açıklamasından sonra yaptığımız veliler toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Önceki basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi son çıkan programın kabul edilemezolduğu, bu bağlamda alınan önceki kararların da arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

2. Azınlık okullarında Türkçe Yunanca müfredatı arasında var olan dengenin, Medreselerde olası program değişikliklerinde de mutlaka muhafaza edilmesi ve değişikliklerin İkili kültür antlaşmaları ve Lozan temelinde yapılmasını talep ediyoruz. 1983e kadar Türkçe olarak yapılan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Beden eğitimi, İngilizce gibi derslerin tüm Azınlık okullarında olduğu gibi Türkçe müfredata dahil edilmesini istiyoruz.

3. Yunanistanda bazı devlet meslek okullarında bile olmayan veya daha az yapılan derslerin medreselerde Yunanca müfredatında yapılarak haftalık ders saatlerin tüketilmesi Türkçe müfredatını kısıtlamaktadır. Azınlık orta ve liselerinde uygulanan ders programı nasıl ki denkliklerine zarar getirmiyorsa, okulumuz için de böylesi bir sorun söz konusu olamaz.

4. Balkanların en kadim eğitim kurumlarından olan Medresemizin ülkemiz otoritelerince de artık dini kimliğine tam anlamıyla saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bütün azınlık okullarında olduğu gibi derslerin dili, ders programı, kitap ve öğretmen konuları ikili kültür anlaşmalarına ve Lozan anlaşmasına göre düzenlenmelidir. Medresemizin Azınlık okulu ve vakıf statüsü de artık net olarak tescil edilmelidir.

5. Bu talepler yerine getirilene kadar her türlü demokratik hak arama mücadelesine devam edilecektir. Bu konuda hiçbir yasal eylemden çekinilmeyecektir.

Aynı tarihte okul öğrenicileri tarafından yapılan basın açıklaması;

1. Medresemize son gelen ders programı ile anadilde eğitimin ve din eğitiminin kısıtlanmasına bir an önce son verilmelidir.

2. Tüm Azınlık okullarında olduğu gibi Türkçe müfredatı aynı oranda düzenlenmeli ve uygulanmalıdır.

3. Yetkililer tarafından isteklerimiz yerine getirilmesi için şimdilik 2 günlük boykot kararı aldık. 25-26 Kasım 2018. Eğer dikkate alınmazsa eylemlerimiz devam edecektir.



Kaynak: www.dunyabulteni.net, http://www.cinarfm.gr