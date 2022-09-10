Guterres: Pakistan'ın şiddetli yağışlarla yüzleşmesi için büyük mali desteğe ihtiyacı var

Pakistan'ın The Nation gazetesine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 396 oldu.



Bir yetkili, şiddetli yağışların en az 500 bin hayvanın telef olmasına neden olduğunu belirtti. Yetkili, bölgedeki yağmur ve sel nedeniyle 64 bin 385 evin hasar gördüğünü, bunların 18 bin 410'unun tamamen yıkıldığını, 45 bin 975 evin ise kısmen hasar gördüğünü bildirdi.



Yetkili, sel nedeniyle bin 500 km'den fazla yol ve 22 köprünün hasar gördüğünü, mahsullerin yok olduğunu ve yetkililerin yağışlardan etkilenen bölgelerde yardım operasyonları yürüttüğünü de sözlerine ekledi.



Öte yandan Başbakan Şahbaz Şerif’in ofisinden yayınlanan bir video klipte Guterres, Sind’e gittikten sonra, "Trajediye ilişkin bu ayrıntılı açıklamaları duyduktan sonra etkilenmemek zor" dedi.



Guterres, "Pakistan'ın büyük mali desteğe ihtiyacı var. Bu bir cömertlik meselesi değil” dedi.



BM Genel Sekreteri, dünyanın iklim değişikliğinin düşük gelirli ülkeler üzerindeki etkisini anlaması gerektiğini söyledi ve “İnsanlık doğaya savaş açıyor ve doğa karşılık veriyor" ifadelerini kullandı.

Şarku’l Avsat