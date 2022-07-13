Guterres: Tahıl Zirvesi'nde ileri doğru kritik adım atıldı
BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna tahılının Karadeniz'den çıkarılmasının başlaması için görüşmelerde ileri doğru kritik adım atıldı.
Avrupa 13.07.2022, 21:23
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da gerçekleştirilen "Dörtlü Toplantı"ya ilişkin açıklamalarda bulundu:
-Ukrayna tahılının Karadeniz'den çıkarılmasının başlaması için görüşmelerde ileri doğru kritik adım atıldı.
-Bugünkü ilerlemeyi somutlaştırmak için daha fazla teknik çalışmaya ihtiyaç duyulacak.
-Rusya ve Ukrayna'nın konuşabildiğini gördük ama barış için henüz uzun bir yolumuz var.
-Umuyoruz ki atılacak diğer adımlar resmi bir anlaşmaya ulaşmamıza izin verir
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