Guterres: Tahıl Zirvesi'nde ileri doğru kritik adım atıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da gerçekleştirilen "Dörtlü Toplantı"ya ilişkin açıklamalarda bulundu:

-Ukrayna tahılının Karadeniz'den çıkarılmasının başlaması için görüşmelerde ileri doğru kritik adım atıldı.

-Bugünkü ilerlemeyi somutlaştırmak için daha fazla teknik çalışmaya ihtiyaç duyulacak.

-Rusya ve Ukrayna'nın konuşabildiğini gördük ama barış için henüz uzun bir yolumuz var.

-Umuyoruz ki atılacak diğer adımlar resmi bir anlaşmaya ulaşmamıza izin verir