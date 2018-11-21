Habib Nurmagomedov, Synergy Global Forum'da konuşacak

Rusya Synergy Global Forum için hazırlanıyor. 26 Kasım'da başlayacak olan ve iki gün sürecek olan foruma alanında uzman olan çok sayıda konuşmacı katılacak.

7 Ekim'de, UC Hafif Siklet Ünvan boks maçında İrlandalı rakibi Conor MacGregor'u yenen Dağıstanlı boksör Habib Nurmagomedov yaptığı açıklamada, “Her zaman dünya arenalarında savaştım. Ve her zaman sadece kazanmak için sahneye çıktım. Ancak benim için bir iş forumuna katılım, yeni ve çok heyecan verici bir deneyim. Karma dövüş sanatlarından bir avcı olarak, katılımcılara zorluklar ve provokasyonlara rağmen bir rakibin karşısındaki zaferi ve dayanıklılığı korumayı, kazanma yeteneğimi paylaşmak istiyorum ”dedi.



Katılımcılar

Forumun konuşmacıları uluslararası alanda tanınan çeşitli alanlarda uzmanlar, iş dünyasının en çok satan yazarları ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri olacak.

Jordan Belfort, Malcolm Gladwell, Pierluigi Collina, Manfred Kets de Vries, Mike Reiss, Wendy Suzuki William Lamberti, Gil Peters, Steven Seagal, Oskar Hartmann, Roman Avdeev Vladimir Pozner Anita Kondoyanidi Tina Kondelaki Habib Nurmagomedov Maxim Batır Alina Ter-Akopova, Alexey Voronin, Dmitry Yurkov, Mihail Kolmakov, Alexander Raginya.

Altın Küre Ödülü'nün ve The Gere Vakfı'nın kurucusu ünlü Amerikan aktör Richard Gere, 26-27 Kasım tarihleri ​​arasında Moskova'da Olympiysky Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan Synergy Global Forum 2018'de konuşacak. Başarılı bir film kariyerine ek olarak, Richard Gere de Tibet'i desteklemeye aktif olarak katılıyor. Gere Vakfı'nın dünyaca ünlü bir aktör ve kamu figürü olan Gere Vakfı'nın kurucusu olarak Gere, Tibet kültürünü korumak ve güney Hindistan'da manastır kurmak için programlar uyguluyor. Rusya'nın en büyük iş forumu sahnesinde, popüler bir aktör Sinerji Üniversitesi İşletme Okulu rektörü Grigory Avetov'a bir röportaj verecek. Konuşma sırasında Gere, başarılı bir film kariyerinin sırlarını, kişisel tarihini ve sinemaya olan yolunu ve kendi uluslararası temelini ve gelişimini yaratma deneyimini anlatıyor.

Rusya, BDT ve diğer ülkelerden 25.000'den fazla katılımcı büyük ölçekli bir iş etkinliğinde bir araya gelecek. Bu yıl tanınmış uzmanlar konuşmacı olacak:

Malcolm Gladwell - Kanadalı gazeteci ve sosyolog, Amerikan Sosyoloji Derneği Ödülü'nün sahibi, en çok satan Geniuses ve Yabancılar ve Breaking Point'in yazarı;

Manfred Kets de Vries, 250'den fazla bilimsel makale ve makalenin yazarı olan, personel yönetimi alanında profesör olan Hollandalı bir psikanalisttir. Çalışmalarında, liderlik niteliklerinin ilkelerini ve oluşumunu inceler, şirketlerin yönetim politikalarına odaklanır;

Mike Reiss, sinemada Simpsonlar, Buz Devri 3: Dinozorlar Çağı ve My Great Greek Summer da dahil olmak üzere komedi filmleri ve TV şovları için Amerikalı bir senarist. Ünlü Simpsonlar animasyon dizisi, 24 prestijli Emmy ödülünü kazandı;

Wendy Suzuki, New York Üniversitesinde bir nörobilimci, psikolog ve profesördür. En çok satan kitabın yazarı “Beyinle Aşık Olmuş A Strange Kız”. Bilimsel çalışmasında Suzuki, hafıza mekanizmalarını, ayrıca eğitim ve dikkatin iyileştirilmesi için çalışmaları inceler;

Pierluigi Collina, bugün UEFA ve FIFA yargı komitesinin başkanı olan tanınmış eski bir İtalyan futbol yargıcıdır.

Synergy Global Forum, 2015'ten bu yana Rusya ve yurt dışında düzenlenen dünyanın en büyük iş etkinliğidir. Forumun ana amacı, katılımcılara küresel iş fikirlerini uygulamak için bilgi, ilham ve motivasyon sağlamaktır. Forum konuşmacıları uluslararası alanda tanınmış uzmanlar, iş dünyasının en çok satan yazarları, Rus ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileridir.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 09:12