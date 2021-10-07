Haftalık çalışma süresi 4 güne inebilir

Belçika hükümeti, haftalık çalışma süresinin 4 gün olması için oylama yapılmasını kabul etti.

Federal hükümet, Avrupa'da daha esnek bir çalışma geleceğine yönelik en son hamlenin ne olacağı konusunu önümüzdeki hafta değerlendirecek.

İzlanda'da bu yılın başlarında, 10 İzlandalı işçiden neredeyse 9'unun, çalışma saatlerini kalıcı olarak kısaltan sözleşmeleri kabul etmemişti.

Toplam çalışma saati azalmayacak

İspanya'daki bazı şirketler, şu anda 4 gün çalışma modelini deniyor.

Ancak Belçika hükümetinin, personele ek bir gün izin vermenin bir karşılığı olarak daha uzun çalışma saatleri getirme planları konusunda sorunlar var.

Belçika'nın tüm siyasi partileri, 4 gün çalışma modelini müzakere etmeyi kabul etse de, çalışanların toplam çalışma saatlerini azaltma niyetleri yok.

Bunun yerine, tam zamanlı çalışanların 38-40 saat çalışmayı sürdürmesi ve çalışanlara fazladan izin vermesi karşılığında mevcut çalışma gününün 9.5 saate çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber