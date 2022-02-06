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Halkın yüzde 23'üne göre Almanya diktatörlük yolunda

Almanya'da yapılan bir araştırmada, ülkede demokrasiye olan güvenin azaldığı ve halkın yüzde 23'ünün ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşündüğü tespit edildi.

Avrupa 06.02.2022, 15:45
Halkın yüzde 23'üne göre Almanya diktatörlük yolunda

Welt am Sonntag gazetesinin INSA araştırma enstitüsüne dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgını sırasında hükümete olan güven zayıfladı.

Bazı insanların ülkeden göç etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.

Halkın yüzde 23'ünün, Almanya'nın diktatörlük yolunda olduğu görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

INSA'nın Genel Müdürü Hermann Binkert, batıda yaşayanların yüzde 20'sinin ve doğuda yaşayanların yüzde 30'unun demokrasiyi tehdit altında gördüğünü aktardı.

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#Almanya #diktatörlük #Demokrasi
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