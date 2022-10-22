Hamburg limanı hissesinin satışı koalisyon hükümetini böldü

Geçen yıl, Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg limanında faaliyet yürüten lojistik firması HHLA ile Cosco Shipping Ports arasında yapılan görüşmeler sonunda, Çinli şirket limanda üç terminalden birinin yüzde 35'lik hissesini 65 milyon dolara satın almak için teklif vermişti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Pekin'in, Berlin'i teklifi “siyasileştirmeme” çağırmasına ve Hamburg liman otoritesinin bunun Alman ekonomisine zarar verebileceği konusunda uyarmasına rağmen, Alman hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller partisi yatırımı onaylayıp onaylamama konusunda bölünmüş durumda.

Limanın söz konusu hissesinin Çinli şirkete satışı konusunda sürece dahil olan 6 bakanlığın tümünün bu hamleye karşı olduğunun belirtildiği haberlerde, Sosyal Demokrat Partili Başbakan Olaf Scholz'un bu satışı gerçekleştirme konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Hamburg Limanı yetkililerine göre, Çinli şirketle anlaşma, Antwerp ve Rotterdam limanlarına karşı rekabette önemli bir adım olacak.

FDP Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, konuya ilişkin değerlendirmesinde Çin’in Almanya’nın ticari ortağını olduğunu belirterek, “Ama Hamburg limanı dahil otoriter bir rejimin hayati altyapımız üzerinde etki sahibi olmasını yanlış buluyorum. Ülkemizi bağımlı kıldığımızda neler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisinden Anton Hofreiter da, Almanya’nın son 20 yılda Rusya konusunda yaptığı hataları Çin ile ilişkilerinde tekrarlamama gerektiğini vurgulayarak, "Hamburg Limanı'nın bir kısmını Çin'e satmak jeostratejik bir hata olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti sözcüsü ise satış konusunda nihai kararın henüz verilmediği belirterek, Scholz’un satışta söz sahibi olan bakanlıklar ile henüz fikir alışverişinde bulunmadığını aktardı.

Cosco Shipping Ports, Çin devletine ait China Cosco Shipping Corporation'ın yan kuruluşu ve hisseleri Hong Kong borsasında işlem görüyor.

Scholz'un G20 Liderler Zirvesi öncesi gelecek ayın başında iş insanlarının oluşturduğu bir heyetle Çin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Gezinin Alman koalisyonunun Cosco'nun Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg kentindeki en büyük limanına yatırım yapmasına izin verip vermemeyi tartıştığı bir zamanda gerçekleşecek olması da dikkati çekiyor.