Hastane yönetimi, staj başvurusu yapan 14 yaşındaki öğrenciden başörtüsünü çıkarmasını istedi

Zorunlu stajını Herne’deki bir Protestan hastanesinde yapmak isteyen 14 yaşındaki genç kızın başvurusu başörtüsü taktığı için hastane yönetimi tarafından reddedildi. Öğrencinin ailesi, hastaneden şikâyetçi oldu.

“Mülakatta Çağırırken Başörtülü Olduğumu Biliyorlardı”

Almanca haber ve yorum portalı IslamiQ’e demeç veren genç kız, mülakata davet edilmeden önce başörtülü olduğunu hastane personeline önceden bildirdiğini ve kendisini başörtülü olarak gördüklerinin altını çizdi. Ancak mülakat için hastaneye gittiğinde, kendisine ilk olarak başörtülü olarak staj yapamayacağı söylenen ve başörtüsünü çıkarmaya istekli olup olmadığı sorulan genç öğrenci hayal kırıklığına uğrayarak öneriyi reddetmiş:

“Mülakat sırasında bana sorulan ilk soru, orada başörtülü olarak staj yapmayı ‘gerçekten’ isteyip istemediğimdi. O anda nutkum tutuldu ve o ırkçı ifadeden sonra ne diyeceğimi bilemedim. Henüz 14 yaşındayım. Gözyaşları içinde eve döndüm.”

Hastaneden Açıklama

Genç öğrencinin başvurusunu reddeden hastane olayla ilgili olarak kendilerine ulaşan IslamiQ’in sorularını yanıtladı. Hastane yönetimi, Protestan kilisesi sponsorluğunda hizmet veren Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel gGmbH (EVKGH) bünyesindeki hastanelerde görev başında veya staj esnasında başörtüsü takılmasına izin verilmediğini açıkladı.

Hastane buna gerekçe olarak ise, kendisini bilinçli olarak bir Hristiyan kuruluşu olarak tanımlayan kuruma karşı gösterilmesi gereken tarafsızlık ve sadakat sorumluluğunu işaret etti. Hastanenin sorumlu organı olan Ev. Kirchenkreis Herne/Castrop-Rauxel’in yasal çerçeveye göre benimsediği tutumun bu olduğu vurgulanarak, “Müslüman kadınların başörtüsü takma kararını yargılamıyor, saygı ile karşılıyoruz. Ancak başörtüsü Hristiyan sponsorumuz açısından bilinçli bir ifade olarak kabul edildiğinden, başörtüsü takmak kurumlarımızda gerekli olan tarafsızlık ve sadakat misyonlarıyla uyumlu değildir.” dendi.

Herne’deki İlk Olay Değil

Herne’de daha önce de Katolik bir hastane grubu 2022’nin başında benzer bir olayla gündeme gelmişti. Grup, bünyesindeki hastanelerde başörtülü Müslüman kadınları işe almayı defalarca reddettmişti. Bochum Ruhr Üniversitesi (RUB) öğrencilerinin ayrımcılık suçlamaları ve sert eleştirilerinin ardından hastane grubu uzlaşmacı bir öneri sunmuştu. Rhein-Ruhr Bölgesi St. Elisabeth Katolik Klinikler Grubu (SEG), Müslüman kadınların hastanelerinde başörtülerini takmalarına izin verileceği sözünü vermiş ve aynı zamanda masrafları hastaneye ait olmak üzere kurumun logosunu taşıyan beyaz başörtüsü yaptırıp, Müslüman kadın çalışanlarının kullanımına sunacağını açıklamıştı.

Kaynak: Hak Söz Haber