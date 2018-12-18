Havrada şüpheli zarf korkuttu

İngiltere’nin Baltimore kentinde bulunan Beth El Havra’sına gönderilen şüpheli zarftan iki cemaat üyesi etkilendi. Havraya postalanan zarfı açan üyelerin bir müddet sonra hastalanmaları üzerine itfaiye, sağlık ve emniyet birimlerine haber verdikleri aktarıldı.

Baltimore şehir merkezinden yaklaşık 6 mil kuzeybatıda yer alan havraya bağlı birçok dini kuruluşun olduğu ve tüm Yahudi cemaatinin olaydan etkilendiği ifade ediliyor.

Zarfın kim tarafından gönderildiği araştırılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, 12:08