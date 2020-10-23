Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı

Fransa, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarına yansıttı.

Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, geçtiğimiz gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalara yansıtıldı.

Fransız devletinin resmi olarak Hz. Muhammed'e hakaret etmesi geniş tepki topladı.

Karikatürlerin yansıtıldığı binalar:



Fransız Charlie Hebdo dergisi, söz konusu hakaretleri yayınlaması sebebiyle 2015 yılının Ocak ayında saldırıya uğramış, derginin birçok editör ve çizeri öldürülmüştü.

Geçtiğimiz gün ise bir Fransız öğretmen söz konusu karikatürleri sınıfta "ifade özgürlüğünü" anlatırken öğrencilere göstermiş, Müslüman öğrencilerden biri söz konusu öğretmenin boğazını keserek öldürmüştü.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için öldürülen öğretmeni "kahraman" ilan etmişti, olay sonrası Fransa'daki Müslüman sivil toplum kuruluşları ve camilere yönelik baskı daha da artmıştı.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 16:04