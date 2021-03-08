İngiltere’de uçan gemi görüntülendi

İngiltere'de Cornwall'de yaşayan David Morris, Falmouth yakınlarındaki bir geminin fotoğrafını çekti ve sonrasında gördüklerine inanamadı.

Cornwall'de bir köy olan Gillan sahilinde denizi izlerken fotoğraf çektiğini anlatan Morris, gemiyi görüntüledikten sonra "şaşkına döndüğünü" anlattı.

Meteorolog David Braine, "Işığı büken özel atmosferik koşullar" nedeniyle bu fotoğrafın ortaya çıktığını söylüyor.

Çok az görülüyor

Yanılsamanın Kuzey Kutbu'nda yaygın olduğunu, ancak kış aylarında İngiltere'de "çok nadiren" ortaya çıkabileceği ifade edildi.