Herson'da şiddetli çatışma olasılığını artıyor

Ukrayna daha önce bazı Rus birliklerinin bölgeden ayrılabileceğini öne sürmüştü.

Rusya, Herson'u savaşın ilk günlerinde aldı, ancak son zamanlarda Ukrayna birliklerinin Dnipro Nehri boyunca ilerlemesiyle baskı altına girdi.

Şehirdeki Rus makamları binlerce sivilin tahliye edilmesini emretti.

Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov, Ukrayinska Pravda web sitesine Moskova'nın her şeyin kaybolduğu yanılsamasını yaratmaya çalıştığını ve bunun bir bilgi operasyonu olduğunu söyledi.

"Rus ordusu daha fazla asker gönderiyor ve sokakları savunma için hazırlıyor" diyen Budanov şehrin Ukrayna'ya geçmesi durumunda vatandaşların uzaklaştırılmasının itibarını kurtarmak için bir bahane olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu, Kiev'in işgalci güçlerin şehri terk ettiğine dair daha önceki yorumlarından ayrılıyor.

Her iki tarafın da karadaki birliklerinin kesin hareketlerini doğrulanamadı.

Ancak Rus birliklerinin bölgeyi kazdığı iddiası, önümüzdeki haftalarda şiddetli bir çatışma olasılığını artırıyor.