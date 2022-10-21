Herson savaşı başladı

Ukrayna güçleri, geçtiğimiz haftalarda göstermelik bir referandumla ilhak edilen Herson kentini kurtarmak için karşı saldırıya geçti. Kırım’a kara bağlantısının bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Herson’un Rusya tarafından atanan sözde Valisi Kirill Stremousov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Novaya Kamianka ve Berislav’a yönelik bir saldırı başlattığını duyurdu. Harkov çevresini birkaç günde kaybeden, Donetsk ve Luhansk bölgesindeki kilit noktaları yitiren Rusya’nın işgalden sorumlu Generali Sergey Surovikin, Herson’da köşeye sıkıştıklarını ‘Durum gergin’ sözleriyle itiraf etti. Ukrayna cephesi karşı saldırı ile ilgili gelişmeleri gizli tutuyor. Cepheden paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde en az 43 Rus askeri ve 6 tank etkisiz hale getirildi.

UKRAYNA ENERJİ KRİZİNE GİRDİ

Öte yandan yaklaşan kış öncesi Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın enerji şebekelerine kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırsıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “10 Ekim’den bu yana Ukrayna’nın elektrik santrallerinin yüzde 30’u yok edildi ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu” demişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kiev yönetimi kış öncesi ilk önlemini aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukraynalıların artık ‘kesintisiz kesintilere’ hazırlanmaları ve enerji tasarrufu yapmaları gerekeceği konusunda uyardı. Telegram kanalından paylaşımda bulunan Timoşenko “Sabah 7’den akşam 11’e kadar elektrik kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Bu, ülkenin TÜM bölgelerinin sakinleri için geçerlidir. Bu yapılmazsa, geçici kapatmalara hazırlanmalısınız” dedi.