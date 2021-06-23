Hindistan varyantı Ukrayna'ya da sıçradı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, TCN haber portalına yaptığı açıklamada, Rusya'dan dönmüş iki kişide Kovid-19'un Delta varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalananların 66 yaşında bir anne ve 16 yaşındaki çocuğu olduğunu belirten Danilov, hastanede tedavi gördüklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Danilov, Delta varyantının görüldüğü ülkelerle ulaşımın durdurulabileceğine dikkati çekti.

Ülkede son haftalarda vaka sayıları düşüşe geçmiş ve 1000'nin altına düşmüştü.

Ukrayna'da son 24 saatte 835 kişide virüse rastlanırken toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 977'ye ulaştı.

AA