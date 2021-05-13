Hint mutantı durmak bilmiyor: O ülkeye de sıçradı
Hindistan'da ortaya çıkan ve ölümcüllüğü bilinen koronavirüsten daha fazla olan Hint mutantı Rusya'ya da sıçradı.
Avrupa 13.05.2021, 10:59 13.05.2021, 11:04
Rus Kommersant gazetesi, Rus Tüketici Hakları Denetçisi Rospotrebnadzor’un yerel ofisinin Ulyanovsk Devlet Üniversitesi’nde eğitim alan 16 Hindistanlı öğrencide koronavirüsün Hindistan varyantına rastlandığını belirtti.
Rospotrebnadzor yetkilisi Dilyar Hakimov, Kommersant gazetesine, kimseyle temas kurmadıkları belirlenen Hindistanlı öğrencilerin karantinaya alındığını ve tıbbi gözlem altında tutulduklarını söyledi.
Ulyanovsk kenti, başkent Moskova’nın 700 kilometre doğusunda yer alıyor.
Kaynak: Sputnik
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