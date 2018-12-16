Hırvat polisinden tepki çeken uygulama

Hırvatistan sınırında konuşlanmış polis gücü, Bosna Hersek'ten Avrupa içlerine geçmeye çalışan göçmenleri silah zoruyla Bosna'ya geri gönderdi. Hırvat polisinin uygulaması insan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Göçmenler, AB sınırını geçtikten sonra her defasında Hırvat polisi tarafından dövülerek paralarına ve eşyalarına el koyulduğunu ve ardından sınır dışı edildiklerini iddia ediyordu.

YENİ GÜZERGAH BOSNA HERSEK

Bosna Hersek-Hırvatistan sınırının Batı Avrupa'ya geçiş için yeni bir güzergah olarak öne çıkmasıyla birlikte Sırbistan, Karadağ ve hatta Yunanistan'da bulunan göçmenler de Bosna Hersek'e yöneldi. Bosna Hersek polisinin açıklamalarına göre göçmenler, diğer ülkelere sınır dışı edilmemek için Bosna Hersek'e girdikten sonra kimlik belgelerini imha ederek daha önce bulundukları yerlere ilişkin tüm izleri yok ediyor.

Göçmenlerin ekseriyetinin hiçbir kimlik vesikasına sahip olmadığını vurgulayan Bosna Hersekli yetkililer, sınırı tamamen kapatan Hırvatistan'ı ve göçmenlerin kendi ülkelerine geçişine göz yuman komşu ülkeleri, mültecilerle pinpon oynamakla suçluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2018, 13:20