Hırvatistan'da elektrik direkleri araç şarj etme istasyonlarına dönüştürülüyor

Başkent Zagreb yakınlarındaki Buzin'de, sokak aydınlatma direğine monte edilen "prototip elektrikli araç şarj istasyonu" ülkede bunun ilk örneği oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen yakıt fiyatları Hırvatistan'da elektrikli araç kullanımını artırırken Hırvatistan hükümeti elektrikli araç satın almayı planlayan vatandaşlara mali yardım sunuyor.

Buzin'de bulunan, elektrikli araç şarj istasyonları fikrini geliştiren "Pametna Enegrija" adlı şirkette elektrik mühendisi olarak çalışan Valerije Takac, AA muhabirine şarj istasyonunu tanıttı.

Takac, tüm Hırvatistan'da yaygınlaşması planlanan pilot aşamadaki şarj istasyonunun ilk örneğinin, şirketin önündeki aydınlatma direğine yapıldığını ve seri üretime geçene kadar bu şarj istasyonunun halkın kullanımına "ücretsiz" açık olacağını kaydetti.

Şarj cihazlarının test aşamasında ve farklı araçlarca kullanılabilmesi için çalışmaların ve yazılımların sürdürüldüğünün altın çizen Takac, "Şarj cihazı fikri, elektrikli araçlarını evlerinde şarj etme imkanı olmayan büyük bina sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermek için ortaya çıktı. Bu kişilerin kamuya açık alanlarda, otoparklarda araçlarını şarj etmesi için cihaz üretimine başladık." diye konuştu.

Şarj ücretsiz bir uygulama üzerinden yapılacak

Elektrikli araç sahiplerinin, araçlarını şarj etmek için telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri bir uygulamayla işlemi yapabileceklerini belirten Takac, ülkenin en büyük şehirleri Zagreb, Velika Gorica, Rijeka, Osijek ve Split'te gelecek yıl 200 şarj istasyonunun kurulmasını hedeflediklerini söyledi.

Takac şöyle devam etti:

"Bu şarj cihazını kullanabilmek için 'Plugsurfing' isimli uygulamayı yüklemek, ödeme için araç sahibe ait hesap veya kredi kartı bilgilerini girmek ve harita üzerinde en yakın ücretsiz şarj cihazını seçmek gerekiyor. Ardından kullanıcı şarj cihazının olduğu yere giderek aracını şarja bağlayıp uygulama üzerinden aracını şarj etmeye başlıyor. Şarj işleminden sonra, şarjın tamamlandığına dair bir bildirim alacak ve kullanılan enerji miktarı banka hesabından tahsil edilecek."

Şarj istasyonunun bakımı kolay

Bu cihazın Hırvatistan'da sokak aydınlatma direğine tamamen entegre edilmiş ilk şarj cihazı olduğuna dikkati çeken Takac, "Dışarıdan direğe asılan versiyonları var ama bu diğerin içinde olan ilk versiyon. Amaç, şarj cihazını vandalizme karşı dayanıklı, tahrip edilemez, kırılmaz hale getirmek. Aynı zamanda aydınlatma direklerinde bulunan güç kaynağını, elektrikli araç şarj istasyonuna güç sağlamak için kullanmaktayız. Bakımı kolay olduğu için sıradan bir elektrik ustası tarafından da onarılabilir." dedi.

Takac, şarj cihazının üzerinde bir priz bulunduğu ve her elektrikli otomobil sahibine, Avrupa ülkeleri standartlarına uygun hale getirilmiş prize bağlanabilen bir şarj kablosu verileceğini ifade etti, mevcut elektrikli araç şarj etme istasyonlarında fiyatların oldukça yüksek olduğunu ancak kendi ürettikleri cihazla bu rakamın daha düşük hale geleceğini kaydetti.

Genellikle daha küçük bir bataryaya sahip hibrit araçların 2-3 saatte şarj olduğunu, daha büyük pillere sahip büyük araçların, şehir içi sürüş için uygun bir seviyede şarj olmasının 7-8 saat sürdüğünü belirten Takac, "Bu şarj istasyonu ile araç sahipleri, geceleri aydınlatma direkleri önünde araçlarını şarj edebilecek ve sabahları araçları sürüş için hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Takac ayrıca, bu tür bir cihazın üretim ve montajının kullanıcılara 900 avroya mal olacağını, şarj için gerekli uygulamanın ise ücretsiz olarak verileceğini belirtti.

- Hırvatistan Çevre Koruma Fonundan elektrikli araç alacaklara finansal destek

Hırvatistan Çevre Koruma Fonunca geçen aylarda yapılan açıklamada, elektrikli araç satın almak istemeyen gerçek ve tüzel kişilere teşvik hibesi yapılacağı açıklanmıştı.

Açıklamada, tüzel kişiler için toplam 2 milyon 950 bin avro, gerçek kişiler için ise toplam 1 milyon 340 bin avro destek sağlanacağı belirtilmişti.

Elektrikli araç almak isteyen tüzel kişiye 9 bin 400 avroya varan finansal yardım yapılacağı belirtilen açıklamada, gerçek kişilerin ise 2 bin 680 avroluk yardımdan faydalanabileceği ifade edilmişti.