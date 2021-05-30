Hırvatistan'da halk yerel seçimler için sandık başında

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da, kayıtlı 3,2 milyon seçmen yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oylamada, aralarında başkent Zagreb ile Split, Rijeka ve Osijek gibi büyükşehirlerin bulunduğu 432 kentte yapılan ikinci turda yerel yöneticiler belirlenecek.

Ülke genelinde açılan 6 bin 496 seçim merkezinde, kayıtlı 3,2 milyon seçmenin oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da tamamlanacak.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Seçim merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde oy kullanıldığı ifade edildi.

Bu arada, Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic ve Vatan Hareketi Partisinden Miroslav Skoro başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı olabilmek için yarışıyor.

Hırvatistan'daki yerel seçimlerin ilk turu 16 Mayıs'ta yapılmış ve gerekli çoğunluğun sağlanamadığı kentlerde ikinci tura gidilmişti.

AA