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Hırvatistan'da protestolar

Başkent Zagreb'de 10 binden fazla kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Avrupa 20.11.2021, 23:15 20.11.2021, 23:46
Hırvatistan'da protestolar

Ülke genelinden gelerek başkentteki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan protestocular, salı gününden bu yana uygulanan kamu kurumlarına Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle giriş yapılması kararına tepki gösterdi.

Hükümetin aşılama kampanyasına da karşı çıkan eylemciler, "Özgürlük için Kovid-19 aşı kartına karşıyız", "Özgürlüğü aşıyla satın alamazsınız" ve "Demokrasi" yazılı dövizler açtı.

Kovid-19 vakalarının yükseldiği Hırvatistan'da vaka sayısı 560 bin 504, can kaybı da 10 bin 178'e yükseldi.

Kaynak: AA
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#hırvatistan #kovid19 #protesto
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