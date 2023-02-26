Hocalı Katliamı ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Hollanda'da anıldı

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğince Lahey kentindeki Hocalı Soykırım Anıtı önünde düzenlenen anma programına, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Feyza Coşkunçay, Güney Hollanda Bölgesi Eyalet Meclis Üyesi Michel Rogier ve Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın'ın yanı sıra Türk ve Azerbaycanlılardan oluşan grup katıldı.

Katılımcılara güllerin dağıtıldığı program, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı.

Anma programında yapılan konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, katliamı yapanlar lanetlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin de anıldığı programda konuşan Ünal, Türkiye ve Azerbaycan’ın bir millet iki devlet olduğunu belirterek, iki devletin ortak tarihinin yüzyıllara dayandığını ve bu süreçte hep birbirlerine yardım ettiklerini söyledi.

Ünal, “31 yıl önce Hocalı’da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Tarihe kara leke olarak geçen bu insanlık suçunu lanetliyoruz.” dedi.

Hocalı Katliamı'nda kaybolanların bir bölümünün akıbetinin halen aydınlatılmadığına işaret eden Ünal, “Bu kara lekenin sorumlularının ortaya çıkarılamaması ve kayıpların akıbetinin bilinememesi, insancıl hukuk açısından da kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Ünal, şunları kaydetti:

“Bu yüzyılın başında Ermeni güçlerinin tıpkı Hocalı’da yaptığı gibi Türk ve Müslüman ahaliye yönelik kıyımını engellemek için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas-İslam Ordusu, kardeşlerimizin yardımına koşmuş, Bakü’yü kurtarmıştır. Azerbaycan’a topraklarının korunması ve kurtarılması amaçlı desteğimiz bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Azerbaycan da yaşadığımız depremlerde dostluğunu göstermiş, ülkemizin yardımına süratle koşmuştur. Can Azerbaycan’a ve tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

Aşkın ise her yıl Hocalı Katliamı kurbanlarını anarak, bu ve buna benzer katliamların bir daha yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

Hocalı’ya adalet istediklerini ifade eden Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Hocalıyı unutmadık ve unutturmayacağız. Hocalı’da aradığımız adaleti ömrümüzün yettiği kadar bekleyeceğiz. Maalesef bu adaletten halen faydalanamadık. Çünkü Avrupalı, Hocalı katliamını görmek ve duymak istemiyor. Nerede ezilen ve mağdur olan birileri varsa onların yanında olunması lazım. Ukrayna’da hemen müdahale edildi. Biz isterdik ki 1992’de Hocalı katliamına da duyarlı olunsaydı. Hollanda parlamentosu bir sürü mesele ile ilgileniyor. Bir gün de Hocalı’da ne oldu bununla ilgilenseler, orada ne olduğunu bizlerden dinleseler, kıyamet mi kopardı?"

Hocalı’da yaşanan katliamın unutulmaması ve daha fazla araştırılması gerektiğine vurgu yapan Rogier de Hocalı Soykırım Anıtı’nın Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanı’nın yakınında olması gerektiğini ve bunun için eyalet meclisine teklif sunacağını dile getirdi.