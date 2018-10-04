Hollanda 4 Rus diplomatı sınır dışı etti

Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

Hollanda Savunma Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rusya'dan henüz iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, nisan ayında Rus istihbarat servisince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik siber saldırının önlendiğini açıkladı.

Bakan Bijleveld, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Rus istihbarat servisi tarafından 13 Nisan'da KSYÖ'ye yönelik planlanan siber saldırının önlendiğini, görevlilerin aynı gün sınır dışı edildiğini belirtti.

KSYÖ'ye yönelik siber saldırının, diplomatik evraklarla ülkeye giriş yapan 4 Rus istihbarat servisi görevlisi tarafından planlandığını ifade eden Bijleveld, KSYÖ'nün saldırı girişimiyle ilgili bugün suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Rusya'ya bu tür siber saldırıları sonlandırma çağrısında bulunan Bijleveld, konuya ilişkin Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktardı.

Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) Genel Direktörü Onno Eichelsheim ise yaptığı açıklamada, Rus istihbarat servisi görevlilerinin yanlarında bulunan eşyalara el konulduğunu ve yapılan araştırma sonucu KSYÖ'nün wifi kodunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Eichelsheim, el konulan bilgisayarlarda yapılan kontrollerde ayrıca Rus istihbaratının 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 uçağıyla ilgili yürütülen uluslararası soruşturmayla bağlantılı, Malezyalı savcının ofisini ve Malezya Polis Teşkilatını hedef alan bazı siber saldırı girişimlerinde bulunduğunun ortaya çıktığını belirtti.

KSYÖ'ye yönelik saldırıyı yapanların fotoğrafları ile isimlerini ve görevlerini açıklayan Eichelsheim, Hollanda'da çok sayıda uluslararası kurum bulunmasından dolayı Rus istihbarat servisinin ülkede aktif olduğunu söyledi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 14:53