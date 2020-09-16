Hollanda Başbakanına Twitter'dan ölüm tehdidi yargıda bitti

Hollanda’nın Tilburg kentinde yaşayan bir vatandaş, sosyal medya Twitter sayfası üzerinden Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge’u ölümle tehdit ettiği gerekçesi ile 750 euro para cezasına çarpıtıldığı öğrenildi.

Dion van B. (55) olduğu belirtilen bir kişi, mahkeme kararı ile hem Başbakan’dan hem de Sağlık Bakanın’dan mektub yazarak özür dilyecek.

“BAŞBAKAN VE SAĞLIK BAKANINA KURŞUN SIKMA ZAMANI”

B., sosyal medyada yaptığı tehdit dolu yazısında şu açıklamalara yer verdi:

“MKE BERBAT BİR DURUMA GİDİYOR, BÜTÜN KABİNEYE, BAŞBAKANA (MARK RUTTE) VE SAĞLIK BAKANINA (HUGO DE JONGE) BİR KURŞUN SIKMANIN SIRASI GELDİ.”

B.’nin avukatı, fikir özgürlüğü olduğunu ileri sürerken, B., “bunları söylememeliydim” diyerek sözlerinin ciddiyetini kabullendi. Savcının, B.’nin yazdıklarının içinde bomba ikonlarının kullanılmış olduğunu belirterek bunun tam anlamı ile bir tehdit olduğunu savundu.

Mahkemede, Dion van B.’nin kullanmış olduğu sözlerin kesin olarak tehdit olduğu kabullenildi ve 1.500 euro para cezası artı bir ay hapis istendi. Ancak, 750 euro para cezası ile kararlaştırıldı.

Kaynak: Eşref Kerküklü