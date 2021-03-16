Hollanda genel seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor

Hollanda'da koronavirüs tedbirleriyle genel seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Hollanda'da, Kovid-19 salgınının gölgesinde dün başlayan seçimlerde salgının yayılma riskini azaltmak için seçmenler, oy kullanma merkezlerinde araçları ve bisikletlerinden inmeden oy kullanabiliyor. Seçmenler görevliler tarafından sürücü camına uzatılan pusulayı işaretledikten sonra, araçlarından inmeden pusulaları sandığa atarak oy verme işlemini tamamlayabiliyor.

Amsterdam RAI Kongre Merkezi araç ve bisikletle oy kullanımına uygun hale getirilirken, otel, spor salonları ve kilise gibi alanlarda da oy verme işlemi devam ediyor.

Normal şartlarda bir günde yapılan seçim, seçim sandıklarında oluşacak kalabalığı önlemek için bu yıl 15-17 Mart tarihlerinde 3 günde tamamlanacak. Salgından dolayı tedirgin olup sandığa gitmek istemeyen 70 yaş üstü 2,4 milyon seçmene ise 12 Mart'a kadar posta yoluyla oylarını kullanma imkanı sunulmuştu.

Sandıkların her gün yerel saatle 21.00'de (TSİ 23.00) kapanacağı seçimin ilk sonuçlarının 17 Mart'ta gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor. 37 parti ve 1579 adayın 150 sandalye için yarıştığı seçimde bir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor.

Hollanda medyası, 17 Mart Çarşamba akşamı oy verme işlemi tamamlandıktan hemen sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. Resmi sonuçlar ise 22 Mart'ta açıklanacak.

AA