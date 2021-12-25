Hollanda'da 3 Türk'e büyük onur

Hollanda'da 3 Türk'e, camide gönüllü olarak yürüttükleri çalışmalarla topluma öncülük yapan ve düzenlenen faaliyetlerle kentteki entegrasyona sağladıkları katkı dolayısıyla "Kraliyet Nişanı" verildi.

Schiedam kentinde yaşayan 78 yaşındaki Salim Aslan, 78 yaşındaki Nurettin Keten ve 79 yaşındaki Kazım Çelik, Kraliyet Nişanı'nı Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers'in elinden aldı.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Muradiye Camisi'nde yaklaşık 45 yıldır gönüllü olarak yürüttükleri çalışmalarla toplumda öncü olan Aslan, Keten ve Çelik, gerçekleşen faaliyetlerle kentteki entegrasyona verdikleri destek dolayısıyla "Kraliyet Nişanı"na layık görüldü.

Aslan, Keten ve Çelik'in evlerini ziyaret ederek "Kraliyet Nişanı"nı takdim eden Lamers, orada yaptığı konuşmada, "Bu kişiler, 1975'ten itibaren büyük gayretler sonucunda kurdukları cami cemiyetinde aktif görev alarak toplumun öncüleri oldu. Bunun için onlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Büyüklerimizi onurlandırmak bizim sorumluluğumuzdur"

Kral Willem Alexander'in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan'da ülke genelinde düzenlenen "Kral Günü" kutlamaları kapsamında dağıtılan nişan konusunda Aslan, Keten ve Çelik için Denk Partisi Schiedam Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahramanoğlu tarafınca yapılan özel başvuru üzerine ayrı bir prosedür işletildi.

Kahramanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyüklerimizi onurlandırmak bizim sorumluluğumuzdur. Onların zorlu mücadeleleri sonrasında kurulan cami ve dernekler, nesiller boyu hizmet vermeye devam edecektir. Kraliyet Nişanı, Schiedam toplumunun ahde vefa göstergesidir." diye konuştu.

Şimdiye kadar ülke genelinde farklı bölgelerden 100'den fazla Türk, "Kraliyet Nişanı" almaya hak kazandı.

Sembolik değeri olan nişanı, bu yıl ülke genelinde 999'u kadın olmak üzere 2 bin 828 kişi almıştı.