Hollanda'da belediye Twitter'a dava açtı

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS'nin haberine göre Bodegraven-Reeuwijk Belediyesi, kasaba hakkında Twitter'daki pedofili iddialarının kaldırılması için şirkete dava açtı.

Haberde "satanist pedofili suçları" işlendiği şeklindeki iddialar üzerine birçok kişinin ülkenin idari başkenti Lahey yakında bulunan kasabayı ziyaret ettiği belirtildi.

Kasabadaki Vrederust mezarlığını ziyaret edenlerin, pedofili kurbanı olduğunu düşündükleri kız çocuklarının mezarlarına çiçek bıraktığı ve kasabada huzurun bozulduğu bilgisi yer aldı.

Haberde, üç komplo teorisyenine ait hesapların kapatılmasına rağmen iddialara ilişkin twitlerin hala dolaşımda olması nedeniyle Twitter'a karşı dava açıldığı aktarıldı.

Twitter avukatlarının davayı "abartılı" bulduğu ve dolaşımdaki ilgili tüm twitlerin silinmesinin ifade özgürlüğünü engelleyebileceği şeklindeki değerlendirmelerine yer verildi.

Mahkemenin belediyenin talebine ilişkin kararını 10 Ekim'de vereceği kaydedildi.

Belediye, iddiaları sosyal medyadan yayan Micha K. Wouter R. ve Joost K. isimli kişilere karşı geçen yıl dava açmıştı.

Mahkeme, iddiaları çıkardığı anlaşılan üç komplo teorisyeni hakkında hapis cezası ve 215 bin avro tazminat ödemelerine hükmetmişti.

Hükümlülerin, aralarında Başbakan Mark Rutte ve Toplu Konut ve Mekansal Planlama Bakanı Hugo De Jonge gibi isimlerinde yer aldığı birçok kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle de hapis yattığı bilgisine yer verilmişti.