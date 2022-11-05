Hollanda'da çevrecilerden havalimanında eylem

Hollanda'da çevreci gruplar, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki uçuş sayılarının azaltılması ve hava yoluyla daha az seyahat edilmesi için gösteri düzenledi.

Çevreci grup "Extinction Rebellion" ve Greenpeace'in düzenlediği protestoya katılan göstericiler, Amsterdam Schiphol Havalimanı önünde bir araya gelerek yeni yapılması planlanan terminal bölgesine doğru yürüdü.

Göstericiler özel jetlerin etrafında oturarak ve uçakların aralarında bisiklet sürerek özel jetlerin kalkışını bir süre engelledi.

Askeri polis uçakların olduğu bölgeye izinsiz girdikleri gerekçesiyle bazı protestocuların göz altına alındığını açıkladı.

Hollanda Parlamentosu milletvekillerinin de katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda uçakların karbon ayak izi salınımının yüksekliğine işaret edildi.

Konuşmacılar, Amsterdam Schiphol Havalimanı ve Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'ye "daha az sefer düzenlemeleri ve çevreye daha duyarlı olmaları" çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Uçuşları azalt, tren kullan", "Gezegenimizden nasıl geçersiniz?", "İklim adaleti", "Çevre katliamını durdurun" ve "Siyasi iklimi değiştir" yazılı pankartlar taşıdı.

"Biz ne istiyoruz? İklim adaleti istiyoruz" şeklindeki sloganların yanı sıra kapitalizm karşıtı sloganlar da atıldı.

Gösteri, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın gelen yolcu katından geçerek yeni yapılması planlanan terminal bölgesine doğru yapılan yürüyüşün ardından sona erdi.