Hollanda'da et reklamları yasaklanacak

Hollanda'nın Haarlem kenti bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Kentte, kamusal alanlarda et ve et ürünleri reklamları yasaklanacak. Gerekçe, çiftlik hayvanlarının iklim üzerindeki olumsuz etkisi.

Yasak 2024'te devreye girecek. Çünkü reklam şirketlerinin sözleşmeleri o tarihte sona eriyor. Hangi reklamların yasak kapsamına alınacağı ile ilgili çalışmalar da sürüyor.

Çevre örgütleri karardan memnun. "Aşırıya kaçan bir adım" diyen et üreticileri ise tepkili.

Haarlem kenti daha önce de uçak yolculuğu, benzinli otomobil ve fosil yakıtlar için reklam yasağı kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 15'inden çiftlik hayvanları sorumlu.

Kaynak: TRT Haber