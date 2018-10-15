Hollanda'da evler hidrojenle ısıtılacak

Sürdürülebilir enerji arayışı konusunda çalışmalara ağırlık veren Hollanda'da yılbaşından itibaren bazı konutlar hidrojenle ısıtılmaya başlanacak.

Sadece su ve sürdürülebilir yolla elde edilen elektrikten üretilen hidrojen, doğalgazın yeni alternatifi olacak. Hidrojen, yanarken karbondioksit açığa çıkarmıyor. Bu nedenle "çevre dostu" bir yakıt olarak biliniyor.

Sanayide yaygın bir şekilde kullanılan hidrojen, konutların ısıtılmasında ilk kez denenecek. Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'a bağlı Rozenburg ilçesindeki bir site, yılbaşından itibaren hidrojenle ısıtılacak.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre bir kaç ayrı bloktan oluşan siteye, hidrojenle çalışan iki yeni merkezi ısıtma kazanı kuruldu. Binanın dışında geçici olarak kurulan bir depoda elde edilecek hidrojen, ısıtma kazanlarına aktarılack.

Proje yöneticisi Albert van der Molen, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Sadece bunun mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Uzmanlara göre, sadece su ve sürdürülebilir yolla elde edilen elektriğe ihtiyaç duyulduğu için, hidrojenin üretilmesi çok kolay. Yanarken karbondioksit salgılamadığı için de, çevre kirliliği yaratmıyor. Bu nedenle doğalgazın en önemli alternatifi olarak görülüyor.