Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld yine Kur'an-ı Kerim yırttı

Wagensveld, bugün Utrecht kentinde Kur'an-ı Kerim'in üzerine çıkarak, başka bir Kur'an-ı Kerim'i yırttığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, yırttığı Kur'an-ı Kerim'i eve götürüp yakacağını söyleyen Wagensveld, tek başına yaptığı gösteriye izin verdiği ve kolaylık sağladığı için Utrecht Belediye Başkanı'na ve polise teşekkür etti.

Wagensveld, 22 Ocak'ta da Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde tek başına yaptığı gösteride polis korumasında Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Hollanda’nın Lahey kentinde geçen hafta yüzlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etmişti.

Rotterdam'daki gösteride gözaltına alınmıştı

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığından 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.