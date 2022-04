Hollanda'da İsrail zulmü protesto edildi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına, Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey ve Maastricht kentlerinde tepki gösterildi.

Lahey'de Hollanda Parlamentosunun yanında toplanan, aralarında çok sayıda Hollandalının bulunduğu grup, "Özgür Filistin", "Saldırganlığı sonlandırın, suçları durdurun. İsrail, Filistin'den çekilsin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Gazze, Gazze, ağlama. Filistin asla ölmeyecek" sloganları attı, polis eşliğinde Koekamp Meydanı'na yürüdü.

"Filistin'den ellerini çek", "Özgür Filistin, İsrail'i boykot et", "Yüksek sesle ve açıkça söyle burada siyonist istemiyoruz", "Ukrayna için sesinizi çıkarıp Filistin için sessizseniz, sizin empati ve aktivizm kökleriniz beyazların üstünlüğüne dayanıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Hollanda hükümetinin ve medyanın İsrail'e yaklaşımını eleştirdi.

Sen de Zeytin Ağacı Dik Vakfı Koordinatörü Esther van der Most, burada yaptığı konuşmada, medyada Filistinlilerin gerçeklerin ne olduğunu yeterince göstermeyen aynı başlıkları ve kelimeleri okumaya ve duymaya devam ettiğini söyledi.



Van der Most, "Medyada sürekli 'Filistinli göstericiler, Mescid-i Aksa'da İsrail polisi ile çatışıyor’, 'Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede', ‘terör saldırıları’ gibi başlıklar ve cümleler görüyoruz. Fakat Birleşmiş Milletlerin kararına ve uluslararası hukuka göre, işgalin anlamı fiilen tartışılmıyor ve yazılmıyor." dedi.

Son haftalarda medyanın, ülkedeki siyasetçilerin ve tüm dünyanın işgalin ve onunla birlikte gelen direnişin ne kadar gerekli olduğunu anladığını gördüklerini dile getiren van der Most, "Ukrayna'daki vatandaşlar haklı olarak destekleniyor ve hatta molotof kokteyli yapma konusunda dersler alıyorlar. Aynı hafta gazetede, Filistinli bir gencin, İsrail ordusu tarafından molotof kokteyli attığı iddia edildiği için öldürüldüğünü okuduk. Bu nasıl bir çifte standart." diye konuştu.

Filistinlilerin haklarının 74 yıldır sistematik şekilde ihlal edildiğini vurgulayan van der Most, "Irkçılığın ve ayrımcılığın birçok türü vardır ve buna bir son verilmelidir. Hepimiz insanız. Ben, Müslüman ve Filistinli değilim. Ben, beyaz bir Hollandalıyım ama yine de bir insan olarak kendimi sorumlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

- Mescid-i Aksa baskını

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.



Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı.

İsrail polisi, dün de sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, baskında en az 9 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.