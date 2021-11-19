Hollanda'da Kovid-19 etkisi: Ameliyatlar ertelendi

Hollanda'da Covid-19 vaka sayılarının tekrar artmaya başlamasının ardından yoğun bakım ünitelerinde yer açabilmek için kanser ve kalp hastalarına yapılacak operasyonların ertelendiği açıklandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü, günlük yeni vaka sayısının 23 bine çıktığını ve bunun salgında son dalganın zirvesi olduğunu duyurdu.

Bir önceki gün 13 bin olan vaka sayısının katlanarak artması, hastanelerde yeni önlemlerin alınmasını zorunlu kıldı.

Yetişkin nüfusun yüzde 85'inin Covid-19'a karşı aşılandığı ülkede, yoğun bakıma kaldırılma oranı Nisan 2020'ye göre düşük kaldı. Ancak yetkililer, ilk bulaşma ile hastane yatışı arasında zaman farkı olduğunun da altını çizdi.

Hastane kaynakları yönetimi sözcüsü, bazı kanser ve kalp hastalarına yapılacak operasyonların yoğun bakım bölümlerinde boş yatak tutabilmek için erteleneceğini söyledi. Ayrıca ülkede şu an 200 civarında yoğun bakım yatağı kaldığı aktarıldı.

Kaynak: Euronews