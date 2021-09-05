Hollanda'da Kovid-19 ve aşı protestosu

Hollanda'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve aşı uygulamaları, 10 binden fazla kişi tarafından protesto edildi.

Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hükümetin Kovid-19'la mücadele politikalarını protesto için yürüyüş yaptı.

Göstericiler hükümetin aşı zorunluluğu ve Kovid-19 tedbirleri sebebiyle kendilerini özgür hissetmediklerini belirtti.

Meydanı dolduran kalabalık "Hollanda için hep beraber" yazılı pankartlar taşıyarak merkezi tren istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler "Bu doğru değil", "Bedenime dokunma", "Artık yeter" "Aşı pasaportuna hayır", "Diz çökmektense ayakta ölmeyi seçerim", "QR aşırıya gidiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Aşırı sağcı partilerin ve hükümet karşıtlarının destek verdiği yürüyüşte Hollanda bayraklarının yanı sıra aşırı sağcı grupların kullandığı semboller yer aldı.

Sarı şemsiye taşıyan protestocular, "özgürlük" sloganları ve alkışlarla 7 kilometrelik yürüyüşünü tamamladı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteri olaysız sona erdi.