Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey, Rotterdam ve Leeuwarden'in de aralarında olduğu farklı kentlerde toplandı.

Genellikle aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarını protesto eden eylemciler, ülkede katma değer vergisi (KDV) ve sağlık sigorta primlerinin düşürülmesi ve emeklilik yaşının 65'e indirilmesini talep etti.

Leeuwarden kentindeki gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kişi katıldı. Dünya Ticaret Merkezi önünde başlayan sarı yeleklilerin yürüyüşü, Wilhelmina Meydanı'nda son buldu. Eylemciler yürüyüş esnasında, "Haksızlık, hak olduğunda, direniş şarttır" ve "Uyan, en büyük vurguncu ve suçlu hükümettir" pankartları açıp, "KDV aşağı, daha çok sosyal kiralık konutlar ve yoksulluğa son" yazılı döviz taşıyarak, "Diren, engelle, bu siyaseti artık kabul etmiyoruz", "Mavi, beyaz, kırmızı, Hollanda ölmüş", Rutte defol git" sloganları attı.

Rotterdam'da da Erasmus Köprüsü'nde toplanan bir grup sarı yelekli taşıdıkları "21 Mart'ta oylarınla onları uzaklaştır" pankartıyla yürüdü.

Kaynak: AA