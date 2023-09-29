Hollanda'da silahlı saldırı, en az 3 ölü

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 32 yaşındaki bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rotterdam Polisi'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı duyurulan silahlı saldırılarda ölü sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Rotterdam'da yaşayan 32 yaşındaki şüphelinin bugün öğleden sonra gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıda bir annenin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan 14 yaşındaki kızının da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İkinci saldırının Erasmus Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bu saldırıda da 43 yaşında bir kişinin öldüğü bildirildi.

Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, düzenlediği basın toplantısında, 32 yaşındaki şüphelinin tek başına iki silahlı saldırı gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Westerbeke, şüphelinin ilk saldırıyı yaşadığı Heiman Dullaertplein bölgesinde, ikinci saldırıyı ise ilkinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Erasmus Üniversitesi Hastanesi'nde yaptığını söyledi.

Molotof kokteyli atmış

Saldırganın molotof kokteyli atarak hastanede yangın çıkardığını belirten Westerbeke, şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığını ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu ifade etti.

Saldırıların tek kişi tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini ve saldırganın niyetinin araştırıldığını belirten polis, şüphelinin 2021'de hayvan istismarından sabıkasının bulunduğuna dikkati çekti.