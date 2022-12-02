Hollanda'da Tanzanya uçağına el konuldu

Hollanda'da, İsveçli bir şirketin alacaklarından dolayı haciz talebinde bulunduğu; Tanzanya Hava Yollarına ait bir uçağa el konuldu.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya'da bir şeker projesine yatırım yapan firmaya taahhüt edilen arazinin hükümetçe iptal edilmesi sonrası 165 milyon dolar tazminat kazanan İsveçli şirket, Hollanda mahkemesine başvurarak Tanzanya Hava Yolları'nın uçağını haczetti.

Tanzanya Adalet Bakanı Eliezer Feleshi, haczi doğrulayarak kararın hukuksuz olduğunu belirtti ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarını Çözüm Merkezinin (ICSID) yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu söyledi.

İsveçli EcoDevelopment şirketi, milyonlarca dolar yatırım yaptıkları Bagamoyo'daki şeker projesi arazisinin kendilerine verilmemesi üzerine, 2017'de ICSID'e başvurmuştu.

165 milyon dolar tazminat kazanan şirket, son olarak Hollanda mahkemesine giderek haciz işleminin başlatılmasını istemiş; mahkeme, talebi haklı bulmuştu.