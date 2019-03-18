Hollanda'da tramvay durağındakilere silahlı saldırı

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir kişi tramvay durağındaki yolculara rastgele ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının tramvayda meydana geldiği ve çok sayıda polis ve ambulansın bölgeye sevk edildiği bildirildi

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının bir tramvayın içinde gerçekleştiği, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin ulaştığı kaydedildi.

Hollanda basınında çıkan haberlerde ise meydanın etrafının trafiğe kapatıldığı ve olayın sebebinin henüz belli olmadığı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 14:47