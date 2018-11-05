Hollanda'da Türk İslam derneğinden Twitter'a

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) çatısı altında görev yapan Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (TICF), aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın İslamofobik paylaşımlarının, sosyal medya sitesi Twitter'ın kullanım koşullarına aykırı olduğu gerekçesiyle sosyal medya hesabının dondurulması için Twitter'a başvurduklarını açıkladı.

Davanın avukatı Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı avukat Ejder Köse, Twitter aracılığı ile Wilders'ın İslamofobik paylaşımlarının tüm dünyaya yayılmasının sağlandığını belirtti.

Wilders'ın Müslümanlara sürekli hakaret ettiğini ve şiddeti meşrulaştırdığını ifade eden Köse, Wilders'ın düzenli olarak bu konuda sınırı aştığını dile getirdi.

İslamofobik film paylaşımı

Köse, Wilders'ın mart ayında sosyal medya hesabından, İslamofobik seçim kampanyası filmi paylaştığını ve başvuru üzerine savcılığın Wilders'ın yargılanmayacağı yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "Bu yüzden Wilders'ın İslamofobik saldırılarını durdurmak için başka arayışlar içerisine girdik. Eğer ceza hukuku üzerinden olmuyorsa biz de o zaman hakkımızı özel hukuk üzerinden ararız" diye konuştu.

Azınlık topluluğunun dinine ve özel hayatına karşı saldırılarda daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu savunan Köse, Müslümanların Hollanda kanunları tarafından yeteri kadar korunamadığı için bu İslamofobik saldırıyı uluslararası arenaya taşıdıklarını vurguladı.

Köse, Twitter'a karşı hukuki prosedürün başlatılacağını belirterek, "Twitter'dan başvuru için ret cevabı gelirse Türkiye, Fas, Pakistan ve Endonezya'da hukuki prosedür başlatılarak suç duyurusunda bulunacağız. Bunu ilk önce Türkiye'de yapacağız. Bu ülkelerde İslamofobik açıklamalar cezalı olduğu için sadece Wilders değil, Twitter da ceza alabilir" diye konuştu.

Kaynak: AA