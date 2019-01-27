Hollanda'da Yemen'e yardım kampanyası

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hollanda Bölgesi tarafından ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen Yemen'e yardım kampanyası kapsamında, kahvaltı programları gerçekleştirildi.

"Yemen'e Hemen Yardım" temasıyla bir ay boyunca her hafta sonu düzenlenen 10 kahvaltı programının sonunda, 50 bin 840 avro yardım elde edildi.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Zwolle Ulu Camisi'nde düzenlenen son kahvaltı programında konuşan UETD Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca, Yemen için yapılan kahvaltı programlarının hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi.

"Veren elin, alan elden daha üstün olduğu" hadisini hatırlatan Atmaca, "Bu programları medeniyetimizde ve tarihimizde güçlü şekilde var olan dayanışma ve yardımlaşma kültürünün kurumsallaşmış biçimi olarak görüyorum. Komşusu açken tok yatmayı kınayan bir inancın mensupları, elbette insani durumlarda da aynı hassasiyeti gösterecektir." dedi.

Atmaca, "Yemen, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir tarafında, aralarında çocukların da olduğu masumları katleden herkesi lanetliyorum. Yemen'deki tüm çocukların masumiyetinin hürmetine, dualar elbet kabul görecektir." ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programlarından elde edilen gelirin tamamı, Kızılay Yemen hesabına yatırılacak.

Yemen'deki insani kriz

Birleşmiş Milletlere göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor.

Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaş altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

