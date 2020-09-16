Hollanda'daki ırkçı lider Geert Wilders mahkemece suçlu bulundu

Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı ırkçı konuşma nedeniyle 6 yıl yargı davası devam eden Özgürlük Partisi (PVV) ırkçı lideri Geert Wilders'in “bir gruba hakaret” nedeniyle suçlu bulundu. Öteyandan dört yıl önce alt mahkeme tarafından verilen kararda, “ayrımcılığa teşvik” ve savcının talepi olan “nefret söylemi” suçlarından beraat ettiği öğrenildi.

'Bir gruba hakaret' dolayısı Wilders'e savcılık tarafından talep edilen 5 bin euro cezanın bu mahkeme de verilmeyeceği kaydedildi.

ŞU DUYURUSU DAVASI 6 YIL SÜRMÜŞTÜ

19 Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimler sırasında ırkçı lider Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, "Bu şehirde ve Hollanda'da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?" sorusunu yöneltmiş, ardından “Az, az” cevabı üzerine, “gereğini yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama Hollanda Faslı toplumunda büyük tepkiye yol açmıştı. Geniş bir kesim Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mahkeme, Wilders'i azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak bir darıvekili için yeterli bir ceza olduğu ile Wilders'e ayrıca ceza verilmemesine hükmetmişti. Wilders, hakkında açılan davada “nefret söylemi” suçundan ise beraat etmişti.

Hem Wilders, hem de Hollanda Savcılığı kararında yüksek mahkemeye taşımıştı.

Kaynak: Eşref Kerküklü

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 16:15