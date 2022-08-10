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Hollanda'daki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi

Hollanda'nın güney sahilindeki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi.

Avrupa 10.08.2022, 00:16
Hollanda'daki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi

Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi.

Ülkenin güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.

Kaynak: AA
#Hollanda #orman yangını #tahliye
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