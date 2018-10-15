Hollanda'dan Rusya'ya siber savaş iddiası

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Rusya ile siber savaş halinde olduğunu söyledi.

Bakan NPO televizyonuna verdiği röportajda, “Rusya, sürekli olarak çeşitli yollardan hayatımıza müdahale etmeye, demokrasimize nüfuz etmeye çalışıyor. Bu konudaki saflığımıza son vererek önlemler almalıyız” dedi.

QHA'daki habere göre Bijleveld söz konusu olaydan sonra Savunma Bakanlığının siber güvenliği arttırmak için istihbarat kurumlarına daha fazla yatırım yapma kararı aldığını belirtti.

Hollanda makamları 4 Ekim tarihinde, dört GRU ajanını Nisan ayında Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bilgisayar ağına girmeye çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı ettiğini açıklamıştı. El konulan casusluk teçhizatına ait fotoğraflar ve cihazlardan elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşılmıştı. OPCW'nin o dönem Suriye'deki kimyasal saldırıları, Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına İngiltere'de yapılan zehirli gaz saldırısını araştırdığı kaydediliyor.

Hollanda makamları ayrıca cihazlardan Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmaya dönük ve İsviçre'deki çeşitli kurumlara yönelik siber saldırıların planlandığına ilişkin bilgiler edindiklerini kaydetmişti.