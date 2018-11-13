Hollanda, diplomatlarını geri çağırdı

Hollanda, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan büyükelçiliğindeki çok sayıda personelin, tehdit aldıkları gerekçesiyle Hollanda’ya geri çağrıldığını açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Çalışanlarımızın güvenliğini çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Blok, "Hollanda olarak Asya Bibi’nin avukatı Saiful Malook’a sahip çıktık ve sığınma hakkı vereceğimizi belirttik. Asya Bibi’nin hangi ülkede sığındığını söylemem uygun değil. İslamabad’daki büyükelçiliğimiz tamamen kapalı değil. Vize ve pasaport işlemleri hala devam ediyor. Diplomatlarımızı Hollanda’ya geri çağırdık çünkü çok ciddi ölüm tehditleri alıyorlar. Diplomatlarımızın can güvenliği bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

Hristiyan olan Asya Bibi, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış ancak cezanın infazı ertelenmişti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi geçen çarşamba gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi’nin beraatine hükmetmişti.

Bunun üzerine radikal İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti.

Hükümetin cuma günü TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi’nin ülkeyi terk etmeyeceğine dair güvence verilmişti. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.

Kaynak: Reuters

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 12:58