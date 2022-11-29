Hollanda dış tehditlere karşı güvenliğini artırmak istiyor

Hükümetten yapılan açıklamada, Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius'un 8 bakanlık adına parlamentoyu "Güçlendirilmiş Güvenlik Yaklaşımı" politikasına ilişkin bilgilendirdiği belirtildi.

"Güçlendirilmiş Güvenlik Yaklaşımı"nın ülkenin menfaatleri için daha aktif hareket etme, ekonomik güvenliği sağlama, dış müdahalelere karşı koyma ve demokratik kurumları koruma şeklinde dört konuya yoğunlaştığı ifade edilen açıklamada, yeni güvenlik politikasıyla Hollanda'yı dış ülkelerden gelen özellikle siber alandaki güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü hale getirecek bir yaklaşım geliştirmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Yeşilgöz-Zegerius'un "Özellikle Avrupa'daki savaş sebebiyle güvenliğimiz tehdit altında. Dış ülkelerden gelen tehditlere karşı korunmak ve karşı koyabilmek için güçlendirilmiş bir güvenlik politikasına ihtiyacımız var." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Hollanda'nın açık ve demokratik toplum olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun güvenlik açısından zafiyet oluşturabildiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının Hollanda için güvenlik zafiyeti oluşturabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin gibi ülkelerden gelen tehditlere karşı daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Ülkenin üç istihbarat birimi Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), Askeri Güvenlik ve İstihbarat Servisi (MIVD) ile Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) ortak raporunda, Hollanda’nın daha güçlü bir dış güvenlik politikasına ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Kamu yayıncısı NOS'taki konuyla ilgili haberde, istihbarat birimlerinin raporunda özellikle Rusya ve Çin'den gelen tehditlerin arttığına yönelik hükümete uyarı yapıldığı bilgisine yer verildi.

Güvenlik uzmanı Willemijn Aerdts'in "Çin ve Rusya, Hollanda'dan gizli yollarla bilgi almada sürekli yeni yöntemler geliştiriyor ve daha akıllı hale geliyor.” şeklindeki görüşlerine yer verilen haberde, ülkede çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş bulunmasının Hollanda'yı Çin ve Rusya'nın hedefi haline getiren sebeplerin başında yer aldığı ifade edildi.